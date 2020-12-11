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Парфёнов: «Арсенал» мог бы рассыпаться, но это самое простое. Из ситуации можно выйти

Парфёнов: «Арсенал» мог бы рассыпаться, но это самое простое. Из ситуации можно выйти
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками». Встреча завершилась поражением команды Парфёнова со счётом 0:1.

«Результат никого не устроил, а говорить про качество игры никому не интересно. Поражение при полном преимуществе. По моментам мы были сильнее. Как вывести из сложной ситуации? Разговор был и будет ещё. Мы могли бы рассыпаться, но это самое простое. Из сложнейшей ситуации можно выйти. Постараться здесь мало, но я уверен в своих игроках», — передаёт слова Парфёнова корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский.

«Арсенал» довёл безвыигрышную серию до семи матчей. Туляки, набрав 14 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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