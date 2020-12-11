Газизов — о гифке из «Симпсонов» в «твиттере» «Спартака»: кто-то хотел меня задеть
Бывший гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал способ анонсирования его ухода из клуба. За несколько минут до официального объявления об уходе Газизова в «твиттере» «Спартака» появилась гифка из «Симпсонов». На ней дед Симпсон заходит в бордель и сразу выходит из него, увидев Барта. Позднее пресс-служба удалила твит, а клуб принёс извинения.
«Кто-то хотел меня задеть, но задел сам себя. Я честен перед болельщиками и клубом. Я сделал всё возможное. Мою работу оценит время.
Задело ли меня это? Глупости меня никогда не задевают. Скажем так: «Спартак» — это в большей степени его армия болельщиков, которая двигает вперёд, а не только люди, которые там работают», — цитирует Газизова Sport24.
«Спартак» анонсировал уход Газизова мемом из «Симпсонов»
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