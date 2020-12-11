Бьельса не обманул и выпустил на матч с «Вест Хэмом» состав, который объявил ещё в среду

Стали известны стартовые составы «Лидс Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Лидс Юнайтед»: Меслье, Эйлинг, Купер, Даллас, Филлипс, Алиоски, Рафаэл, Клих, Харрисон, Родриго, Бэмфорд.



Запасные: Касилья, Стрёйк, Пабло Эрнандес, Шаклтон, Поведа, Робертс, Элдер Кошта.



«Вест Хэм»: Фабиански, Крессвел, Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Форнальс, Райс, Соучек, Боуэн, Бенрахма, Аллер.



Запасные: Рэндольф, Доусон, Фредерикс, Джонсон, Ноубл, Лансини, Снодграсс.

Главный тренер «павлинов» Марсело Бьельса объявил стартовый состав «Лидс Юнайтед» ещё в среду, 9 декабря, на предматчевой пресс-конференции.

Чудаковатый тренер «Лидса» снова удивил. Назвал стартовый состав за два дня до матча! Бьельса может говорить что угодно – влюблённые фанаты простят ему всё.

Подопечные Марсело Бьельсы набрали 14 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Молотобойцы» (17) — на восьмом месте.

Проморолик к матчу «Лидс Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»