Марсело Бьельса в матче с «Вест Хэмом» побьёт свой собственный рекорд

Сегодня, 11 декабря, матчем «Лидс Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» стартует программа 12-го тура английской Премьер-лиги.



По сообщениям Sky Sports, для главного тренера «павлинов» Марсело Бьельсы этот матч станет 113-м в качестве наставника «Лидс Юнайтед». Для аргентинца это повторение наибольшего числа игр в качестве главного тренера клубной команды. Такое же количество игр он провёл в качестве наставника «Атлетик» Бильбао.



Марсело Бьельса был назначен главным тренером «Лидс Юнайтед» летом 2018 года. В прошлом сезоне под его руководством команда впервые за 16 лет завоевала право выступать а английской Премьер-лиге.



До этого 65-летний аргентинец работал наставником в том числе таких команд, как сборная Аргентины, сборная Чили, марсельский «Олимпик», «Лилль» и «Атлетик» Бильбао.



Подопечные Марсело Бьельсы набрали 14 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Молотобойцы» (17) — на восьмом месте.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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