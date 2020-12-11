18-летний футболист «Кальмара» не позволил незнакомцу совершить самоубийство

18-летний футболист «Кальмара» Алекс Мортенсен стал в Швеции героем. Он спас мужчину, который собирался совершить самоубийство, сообщает Dagens Kalmar.

Мортенсен ехал на велосипеде и заметил на мосту человека, стоявшего у ограждения. Это был мужчина средних лет, который выглядел сильно расстроенным. Алекс проехал ещё 10 метров и решил остановиться. Подойдя к мужчине, игрок почувствовал сильный запах алкоголя. В этот момент незнакомец резко перебросил правую ногу через ограждение и уже собирался спрыгнуть с моста. Футболист успел схватить его за левую ногу.

Мужчина стал объяснять, что ему больше незачем жить, однако Мортенсен крепко его держал, пытался разговорить и успокоить. В таком положении они находились около 10 минут, и за это время мимо них прошли четыре человека, никак не отреагировавших на увиденное. Затем к ним подошла женщина с двумя детьми. Алекс показал ей жестами, что нужно позвонить спасателям, и та его поняла. Вскоре приехали спасатели, которые вытащили мужчину и поблагодарили Мортенсена.