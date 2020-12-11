Сульшер: матч с «Манчестер Сити» позволит нам перезагрузиться после вылета из ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о значимости для манкунианцев матча 12-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».
«Мы хотим начать матч хорошо. В нескольких последних играх с «Манчестер Сити» мы добивались положительного для нас результата, но есть еще масса вещей, которые нужно улучшить.
В самом начале матча с «РБ Лейпциг» мы попали в трудную ситуацию. Они забили оба гола после навесов с флангов — и это грустно. Мы очень хотели пройти дальше в Лиге чемпионов, но нужно оставить эту ситуацию позади. У нас была трудная группа, всё решили мелкие детали.
Сейчас мы концентрируемся на предстоящем матче — на манчестерском дерби. В такой ситуации это лучшая игра из тех, которые можно только желать», – приводит слова норвежца BBC.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 12 декабря. Начало — в 20:30 мск.
«МЮ», набрав в 10 матчах 19 очков, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» (18) — на седьмом месте.
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