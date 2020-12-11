«Барселона» поборется с «Баварией» за 21-летнего защитника «Марселя»

«Барселона» намерена подписать 21-летнего защитника «Марселя» Бубакара Камара в январе, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, скауты каталонского клуба впечатлены игрой француза и будут рекомендовать руководству сине-гранатовых подписать Камара.
Сообщалось, что игроком интересуется мюнхенская «Бавария», однако немецкий клуб планировал подписать игрока по окончании сезона, и «Барселона» может его опередить.
Камара является воспитанником «Марселя», а за главную команду провансальцев выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 11 матчах французской Лиги 1 (все – в основе) и получил 2 жёлтые карточки.
«Марсель», набрав 24 очка в 11 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидера первенства, «Пари Сен-Жермен», на 4 очка.
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