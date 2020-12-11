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«Вест Хэм» пожертвовал значительные средства на благотворительность

«Вест Хэм» пожертвовал значительные средства на благотворительность
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес и его подопечные сделали пожертвования в фонд «Irons Supporting Foodbanks»

По сообщениям BBC, эти пожертвования пойдут на рождественские подарки детям из малообеспеченных семей Ньюхэма — одного из районов Лондона.

Кроме того, «молотобойцы» пожертвовали более 1000 игрушек для остальных детей из этого же района столицы Великобритании.

«Я хотел поддержать людей, проживающих в этом районе, поскольку они близки моему сердцу. Как клуб, представляющий эту местность, мы знали, что несём ответственность за то, чтобы помочь людям в том, что является действительно важным в это трудное для многих людей время», — сказал владелец контрального пакета акций «Вест Хэма» Дэвид Салливан.

Сегодня, 11 декабря, матчем «Лидс Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» стартует программа 12-го тура английской Премьер-лиги.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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