«Вест Хэм» пожертвовал значительные средства на благотворительность

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес и его подопечные сделали пожертвования в фонд «Irons Supporting Foodbanks»



По сообщениям BBC, эти пожертвования пойдут на рождественские подарки детям из малообеспеченных семей Ньюхэма — одного из районов Лондона.



Кроме того, «молотобойцы» пожертвовали более 1000 игрушек для остальных детей из этого же района столицы Великобритании.



«Я хотел поддержать людей, проживающих в этом районе, поскольку они близки моему сердцу. Как клуб, представляющий эту местность, мы знали, что несём ответственность за то, чтобы помочь людям в том, что является действительно важным в это трудное для многих людей время», — сказал владелец контрального пакета акций «Вест Хэма» Дэвид Салливан.



Сегодня, 11 декабря, матчем «Лидс Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед» стартует программа 12-го тура английской Премьер-лиги.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.