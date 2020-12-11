Замдиректора футбольной ассоциации Сингапура грозит более 400 лет тюрьмы за коррупцию
Бывший замдиректора Футбольной ассоциации Сингапура Икрам Джит Сингх Рандхир подозревается в серьёзных нарушениях. 40-летнего футбольного чиновника обвиняют в коррупции в крупном размере, сообщает The Straits Times.
По данным следствия, Сингх с помощью своей супруги Аси Кирин Кеймс и подставных юридических лиц сумел украсть около $ 600 тыс.
Организация заключала контракты с фирмой супруги. В итоге спортивный инвентарь покупался по завышенным ценам. Также в схеме были задействованы ещё несколько дружественных фирм.
По совокупности замдиректора ФАС теперь грозит более 400 лет тюремного срока. Он был уволен из организации ещё в январе. Теперь представители ФАС активно сотрудничают с полицией, чтобы расследовать резонансное дело.
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