«Вест Хэм» на выезде одержал волевую победу в матче с «Лидс Юнайтед»

Завершился стартовый матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Первый гол был забит на 6-й минуте матча. Вратарь гостей Лукаш Фабиански в своей штрафной площади сфолил на нападающем «павлинов» Патрике Бэмфорде — судья без замешательств назначил пенальти. Полузащитник Матеуш Клих со второй попытки реализовал одиннадцатиметровый.
Видео удачной попытки в исполнении Матеуша Клиха
На 25-й минуте «Вест Хэм» сравнял счёт. Вингер Джаррод Боуэн навесил с углового к линии вратарской, где полузащитник Томаш Соучек головой с нескольких метров расстрелял ворота хозяев.
Видео ответного гола в исполнении гостей
Окончательный счёт был установлен на 80-й минуте. Защитник Аарон Крессвел навесил со штрафного точно на Анджело Огбонну, который мощным ударом головой переправил мяч в правый угол ворот.
Подопечные Дэвида Мойеса набрали 20 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс Юнайтед» (14) — на 14-м месте.
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