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«Вест Хэм» на выезде одержал волевую победу в матче с «Лидс Юнайтед»

«Вест Хэм» на выезде одержал волевую победу в матче с «Лидс Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Завершился стартовый матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Первый гол был забит на 6-й минуте матча. Вратарь гостей Лукаш Фабиански в своей штрафной площади сфолил на нападающем «павлинов» Патрике Бэмфорде — судья без замешательств назначил пенальти. Полузащитник Матеуш Клих со второй попытки реализовал одиннадцатиметровый.

Видео удачной попытки в исполнении Матеуша Клиха

На 25-й минуте «Вест Хэм» сравнял счёт. Вингер Джаррод Боуэн навесил с углового к линии вратарской, где полузащитник Томаш Соучек головой с нескольких метров расстрелял ворота хозяев.

Видео ответного гола в исполнении гостей

Окончательный счёт был установлен на 80-й минуте. Защитник Аарон Крессвел навесил со штрафного точно на Анджело Огбонну, который мощным ударом головой переправил мяч в правый угол ворот.

Видео гола Анджело Огбонны

Подопечные Дэвида Мойеса набрали 20 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс Юнайтед» (14) — на 14-м месте.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
11 декабря 2020, пятница. 23:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Клих – 6' (пен)   1:1 Соучек – 25'   1:2 Огбонна – 80'
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