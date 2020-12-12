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«Вальядолид» победил «Осасуну» и покинул зону вылета в Примере

«Вальядолид» победил «Осасуну» и покинул зону вылета в Примере
Футбол / Испания 0

В Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» состоялся матч 13-го тура Примеры. «Вальядолид» на своём поле обыграл «Осасуну» со счётом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил Шош-Зальман Вайссман. Он открыл счёт на 7-й минуте. Но ещё в первом тайме Анте Будимир и Роберто Торрес вывели гостей вперёд. На 56-й минуте Фабиан Орельяна реализовал пенальти и сравнял счёт. А на 76-й минуте Вайссман забил победный мяч.

«Вальядолид» набрал 13 очков и поднялся на 16-е место в турнирной таблице Примеры, покинув зону вылета. «Осасуна» (11) располагается на 19-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Испании по футболу.

В следующем туре «Осасуна» будет принимать «Вильярреал», а «Вальядолид» сыграет в гостях с «Севильей».

Испания - Примера. 13-й тур
11 декабря 2020, пятница. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
3 : 2
Осасуна
Памплона
1:0 Вайссман – 7'   1:1 Будимир – 27'   1:2 Торрес – 43'   2:2 Орельяна – 56' (пен)   3:2 Вайссман – 76'
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