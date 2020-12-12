Спорные судейские решения и мощный удар Кухарчука в видеообзоре матча «Химки» — «Арсенал»
В Химках завершился матч 18-го тура РПЛ. «Химки» на своём поле обыграли тульский «Арсенал» со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече, на 12-й минуте, забил Илья Кухарчук. После этого «Арсенал» активно атаковал и нанес 15 ударов по воротам соперника, но так и не смог уйти от поражения.
Видеообзор матча «Химки» — «Арсенал».
«Химки» не проигрывают уже в пяти последних матчах в РПЛ. Подмосковный клуб набрал 22 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. «Арсенал» довёл безвыигрышную серию до семи матчей. Туляки, набрав 14 очков, занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
В следующе туре чемпионата России «Химки» встретятся с «»Локомотиво», а «Арсенал» сыграет с «Ротором». Матчи пройдут 17 и 16 декабря соответственно.
Аджоев раскритиковал работу Лапочкина на VAR в матче «Химки» — «Арсенал»
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