«Шахтёр» пошутил над Лукаку после матча в Лиге чемпионов. Фото
«Шахтёр» пошутил над нападающим «Интера» Ромелу Лукаку после матча Лиги чемпионов (0:0). Под занавес матча футболист итальянского клуба Алексис Санчес пробил по воротам «Шахтёра», но Лукаку случайно заблокировал этот удар.
«Сейв Ромелу Лукаку на 89-й минуте матча. Придумайте этому название», — говорится в официальном «твиттере» «Шахтёра».
В группе B перед последним туром все четыре клуба имели шансы на выход в следующий раунд. По итогам группового этапа «Реал» набрал 10 очков и возглавил таблицу, «Боруссия» (8) заняла второе место. Далее располагается «Шахтёр», набрав 8 очков, который сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Интер» в свою очередь замкнул турнирную таблицу (6) и не смог выйти в еврокубковую весну.
«Подумайте, прежде чем задавать вопросы!» Конте ответил журналистам после вылета «Интера»
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