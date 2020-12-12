«Шахтёр» пошутил над Лукаку после матча в Лиге чемпионов. Фото

«Шахтёр» пошутил над нападающим «Интера» Ромелу Лукаку после матча Лиги чемпионов (0:0). Под занавес матча футболист итальянского клуба Алексис Санчес пробил по воротам «Шахтёра», но Лукаку случайно заблокировал этот удар.

«Сейв Ромелу Лукаку на 89-й минуте матча. Придумайте этому название», — говорится в официальном «твиттере» «Шахтёра».

В группе B перед последним туром все четыре клуба имели шансы на выход в следующий раунд. По итогам группового этапа «Реал» набрал 10 очков и возглавил таблицу, «Боруссия» (8) заняла второе место. Далее располагается «Шахтёр», набрав 8 очков, который сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Интер» в свою очередь замкнул турнирную таблицу (6) и не смог выйти в еврокубковую весну.