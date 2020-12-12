Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» могут поспорить за Холанда

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к нападающему «Боруссии» Эрлингу Холанду, сообщает Daily Mail.

По данным источника, «горожане» рассматривают Холанда в качестве замены Серхио Агуэро. Основная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» — правый нападающий, но клуб всерьёз следит за норвежским футболистом. Сообщалось, что «Боруссия» может рассматривать окончание нынешнего сезона, как лучшее время, чтобы продать Холанда по реальной рыночной цене, поскольку после 2022 года в силу вступит пункт об обязательных отступных в размере € 70 млн.

Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского клуба «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Холанд принял участие в 8 матчах, в которых забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 4 матчах Лиги чемпионов.