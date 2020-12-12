Бисиклета Аллера, яркий сейв Меслье и три гола в видеообзоре матча «Лидс» — «Вест Хэм»

Завершился стартовый матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лидс Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе и завершилась победой гостей со счётом 2:1.В составе победителей отличились Томаш Соучек и Анджело Огбонна. Единственный гол за «Лидс» забил Матеуш Клих.

Видеообзор матча «Лидс» — «Вест Хэм».

Подопечные Дэвида Мойеса набрали 20 очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс Юнайтед» в свою очередь, набрав 14 очков, располагается на 14-м месте.

В следующем туре чемпионата Англии «Вест Хэм» проведет домашний матч с «Кристал Пэлас», а «Лидс» на своём поле сыграет с «Ньюкасл Юнайтед». Обе встречи пройдут 16 декабря.