Неймар оставил загадочные посты, после непопадания в финал «Лучший игрок года» от ФИФА

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар опубликовал загадочные посты после того, как не попал в список претендентов на титул лучшему игроку года от ФИФА.

Так, бразилец в своё «твиттере» написал следующий текст: «Ха, теннис не сработал, остался баскетбол». Позже он опубликовал ещё один пост, в котором написал, что уже сдался с баскетболом и стал геймером.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список из трёх игроков, которые претендуют на приз лучшему футболисту 2020 года. За престижный титул поборются капитан «Барселоны» Лионель Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Церемония ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование за лучших игроков стартовало 25 ноября и завершилось 9 декабря.

В 2019 году лучшим футболистом мира был признан нападающий «Барселоны» Лионель Месси.