Экс-тренер «Барселоны»: не все способны выдержать требования Месси, это создаёт стресс

Бывший тренер «Барселоны» Хуана-Карлоса Унсуэ высказался о ситуации вокруг нападающего Лионеля Месси.

«Правда в том, что я был удивлен, что Месси хотел уйти, но зная клуб и Лео, я понимаю, что для принятия такого решения нужны были веские причины. Он был убеждён, что, если ему придётся остаться, он будет выкладываться на максимум и поддерживать свои амбиции. Месси поддерживал амбиции, и это влечёт за собой моменты стресса. Он хочет быть лучшим. Как следствие, он также хочет, чтобы все вокруг выкладывались по максимуму, будь то товарищи по команде, или физиотерапевт, или тренер. Это создаёт большой стресс из-за того, что есть партнёры, которые не в силах вынести его требования», — приводит слова Унсуэ Sport.es.

Напомним, летом Месси открыто выражал желание покинуть «Барселону» и даже подавал запрос на трансфер, однако клуб отказался его отпускать.