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«ПСЖ» установил ценник на Неймара

«ПСЖ» установил ценник на Неймара
Футбол / Франция 0

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи установил цену на бразильского нападающего Неймара. Как сообщает Sport.es со ссылкой на L'Equipe, «ПСЖ» не продаст игрока менее, чем за € 100 млн.

Также сообщается, что в руководстве оптимистично смотрят на возможность продления контракт с Неймаром. Однако, на данный момент прогресса в переговорах нет.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных. С парижским клубом футболист трижды стал чемпионом Франции, дважды завоевал Кубок страны, а также выиграл Кубок лиги и национальный Суперкубок. Действующий договор игрока рассчитан до лета 2022 года.

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