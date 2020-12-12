Петр Чех предложил реформу пробития пенальти после инцидента в игре «Лидс» — «Вест Хэм»

Легендарный 38-летний чешский вратарь Петр Чех, возобновивший игровую карьеру за лондонский «Челси», высказался об эпизоде из матча 12-го тура чемпионата Англии между «Лидсом» и «Вест Хэм Юнайтед» (1:2), в котором при пробитии пенальти VAR определил заступ у вратаря.

«Я не понимаю, как любой вратарь должен преодолевать площадь 7 м 32 см на 2 м 44 см без движения ног, в то время как игрок пробивает с разбега с 11-метровой отметки со средней скоростью 110 км в час. При таких показателях мяч за 0,35 секунды пересекает линию ворот.

Давайте сделаем ещё одну линию в метре от линии ворот (о запрете вратарям заступать обеими ногами за линию ворот при пробитии пенальти — Прим. «Чемпионата»). Вот между всеми этими линиями пусть и пробивается пенальти», — гласит пост Чеха в «инстаграме».

Видео эпизода, когда VAR определил заступ у вратаря «Вест Хэма», доступно на «Чемпионате».