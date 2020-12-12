Клопп: мой английский недостаточно хорош, чтобы объяснить, как крут Окслейд-Чемберлен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возвращении в строй 27-летнего английского полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена.

«В тот момент, когда Окслейд-Чемберлен присоединяется командным тренировкам, все получают выгоду. Вот какой он есть. Вы не знаете, что скучали по нему, потому что он не был там долгое время, но когда он приходит в спортзал с игроками, они понимают, что когда он здесь, то становится намного лучше. Он дарит энергию.

Если болельщики «Ливерпуля» забыли насколько хорош Алекс, то… Ну, мой английский недостаточно хорош, чтобы объяснить это. Думаю, у нас достаточно возможностей посмотреть его игру в социальных сетях или на YouTube!

Я просто счастлив, что он снова здесь. Скорость, техника, комбинации… Он может играть на разных позициях, забивать голы. Когда он наконец вернётся, а я не знаю, в эти выходные или в следующие, это будет для нас большим плюсом», — цитирует Клоппа Goal.