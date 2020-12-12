«Реал» желает вернуть Регилона летом из «Тоттенхэма», воспользовавшись опцией выкупа

Мадридский «Реал» заинтересован в возвращении своего 23-летнего испанского воспитанника Серхио Регилона, проданного в минувшее трансферное окно в лондонский «Тоттенхэм Хотспур», сообщает TalkSport со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, причиной желания вернуть Регилона послужила неубедительная игра 33-летнего бразильского защитника «Королевского клуба» Марсело.

Напомним, что 23-летний защитник перебрался в Англию в сентябре этого года за € 30 млн. При этом в сделку была включена опция обратного выкупа за € 45 млн, которой и собираются воспользоваться руководители «Реала».

В текущем сезоне Серхио Регилон провёл 12 встреч за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых отметился 3 результативными передачами.