«Реал» желает вернуть Регилона летом из «Тоттенхэма», воспользовавшись опцией выкупа
Мадридский «Реал» заинтересован в возвращении своего 23-летнего испанского воспитанника Серхио Регилона, проданного в минувшее трансферное окно в лондонский «Тоттенхэм Хотспур», сообщает TalkSport со ссылкой на El Chiringuito.
По информации источника, причиной желания вернуть Регилона послужила неубедительная игра 33-летнего бразильского защитника «Королевского клуба» Марсело.
Напомним, что 23-летний защитник перебрался в Англию в сентябре этого года за € 30 млн. При этом в сделку была включена опция обратного выкупа за € 45 млн, которой и собираются воспользоваться руководители «Реала».
В текущем сезоне Серхио Регилон провёл 12 встреч за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых отметился 3 результативными передачами.
Регилон ушёл из мадридского «Реала» из-за конфликта с сыном Зидана
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