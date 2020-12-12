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Смерть обладателя Кубка Гагарина и договорной матч в Кубке России. Главное к утру

Смерть обладателя Кубка Гагарина и договорной матч в Кубке России. Главное к утру
Футбол / Кубок России 0

Уход из жизни обладателя Кубка Гагарина Артёма Чернова, скандал с раскрытием договорного матча в Кубке России и призыв болельщиков наказать игрока по весьма необычной причине – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. В возрасте 38 лет ушёл из жизни обладатель Кубка Гагарина в составе «Динамо» Артём Чернов.

2. РФС пожизненно отстранил судью от футбола за организацию договорного матча. Арбитр Максим Матюнин получил взятку в размере 200 тыс. рублей.

3. Фанаты призвали УЕФА наказать Демба Ба за расизм, он называл белых людей белыми.

4. Газизов рассказал, какие у него возникли разночтения в «Спартаке».

5. Белоруска Алимбекова сенсационно выиграла спринт на этапе в Хохфильцене, Кайшева — 18-я.

6. Дале выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Логинов — 20-й.

7. ФИФА назвала тройку претендентов на титул лучшего игрока года.

8. «Почему я должен слушать такую ахинею?» Уткин — об оценке тренерами игры сборной России.

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