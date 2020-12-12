Экс-игрок «Боруссии» Гросскройц может воссоединиться с Блащиковским в польской «Висле»

Чемпион мира в составе сборной Германии 2014 года и двукратный победитель Бундеслиги в составе дортмундской «Боруссии» Кевин Гросскройц может продолжить карьеру в Польше, информирует Rievesport.



32-летний крайний полузащитник может воссоединиться в краковской «Висле» с 34-летним поляком Якубом Блащиковским, знакомым по совместным выступлениям за дортмундскую «Боруссию».



Последним клубом Кевина Гросскройца стал «Юрдингер» из третьей Бундеслиги, за который он выступал с июля 2018 года. Всего за карьеру он провёл 489 встреч, в которых отметился 75 забитыми мячами и 55 результативными передачами.



После 12 туров чемпионата Польши краковская «Висла» занимает 13-е место с 11 очками, а Блащиковски принял участие в 6 матчах, в которых забил 2 гола.

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