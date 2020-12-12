Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дуглас Сантос: сказал Венделу: «Дружище, ты ещё не видел настоящей русской зимы»

Дуглас Сантос: сказал Венделу: «Дружище, ты ещё не видел настоящей русской зимы»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о взаимоотношениях с полузащитником санкт-петербургской команды Венделом.

«Чем больше бразильцев, тем круче. Любое число соотечественников — это хорошо. Мы разговариваем на одном языке, помогаем друг другу на поле и за его пределами. Так настроение лучше, всё становится проще. Думаю, это только на пользу команде.

Мы постоянно говорим с Венделом о том, как важно быть полностью сконцентрированным на игре, уделять все внимание тренировкам, подготовке. Всё это принесёт пользу команде. Делаем всё, чтобы он как можно быстрее почувствовал себя на своём месте и помогал «Зениту». Недавно Вендел спросил: «А сейчас уже холодно?». Я ответил: «Дружище, настоящий холод ещё не пришёл. Ты ещё не видел настоящей русской зимы», — приводит слова защитника «Р-Спорт».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020