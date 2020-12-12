Дуглас Сантос: сказал Венделу: «Дружище, ты ещё не видел настоящей русской зимы»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о взаимоотношениях с полузащитником санкт-петербургской команды Венделом.



«Чем больше бразильцев, тем круче. Любое число соотечественников — это хорошо. Мы разговариваем на одном языке, помогаем друг другу на поле и за его пределами. Так настроение лучше, всё становится проще. Думаю, это только на пользу команде.



Мы постоянно говорим с Венделом о том, как важно быть полностью сконцентрированным на игре, уделять все внимание тренировкам, подготовке. Всё это принесёт пользу команде. Делаем всё, чтобы он как можно быстрее почувствовал себя на своём месте и помогал «Зениту». Недавно Вендел спросил: «А сейчас уже холодно?». Я ответил: «Дружище, настоящий холод ещё не пришёл. Ты ещё не видел настоящей русской зимы», — приводит слова защитника «Р-Спорт».