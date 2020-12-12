«Я потерял контроль над собой». Тренер «Истанбула» — о расистском скандале в матче с «ПСЖ»

Тренер «Истанбул Башакшехир» Пьер Вебо рассказал о скандале в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен» (1:5).



«По голосу слышно, что я стал намного спокойнее. Когда смотрю на свое лицо, на свои действия на видео, насколько я был агрессивен, ох. Даже я не хотел бы находиться в тот момент напротив себя, потому что был очень агрессивен. Впервые вижу свое лицо таким. Даже не помню, чтобы ситуация была такой напряжённой.



Там, где я был, было очень легко сказать: «Третий парень, удали его». Это просто. Но судье также было легко сказать то, что он сказал. Почему это слово? Было очень трудно услышать это от одного из судей. Шок. От того парня, который должен контролировать все подобные ситуации. Мы должны заботиться о том, что говорим на поле.



Хочу поблагодарить всех игроков «ПСЖ», клуб, всех, кто был там, за солидарность с нами. Очень горжусь ими и хочу поблагодарить их за всё, что они сделали в тот момент, потому что я потерял контроль над собой в течение этих пяти или десяти секунд. Это было очень-очень важно, потому что был матч Лиги чемпионов. Спасибо, Браво!» — цитирует Вебо Daily Mail.

«Судья пересёк грань». Тренер «Инстанбула» выступил с заявлением о расистском скандале