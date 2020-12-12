Артур: Роналду всегда рядом и готов помочь. Он даже говорит мне, что есть

Полузащитник «Ювентуса» Артур Рамос поделился мнением о партнёре по туринской команде Криштиану Роналду.



«Больше всего удивило, как работает Роналду. Что-то я уже знал, потому что мир футбола мал. Слышал о его тренировках, но, когда увидел это воочию, впечатлился. Бывают дни, когда мы возвращаемся в два часа ночи, потому что играем поздно, а Криштиану начинает тренироваться. Я шучу и говорю, что он больной. Но разве можно что-то сказать человеку, получившему так много „Золотых мячей“? Психически он очень силён.



Роналду просто невероятен. Он очень помог мне с адаптацией в „Ювентусе“, так как мы говорим на одном языке. Он всегда рядом и готов помочь, если я вдруг чего-то не понимаю. Он даже говорит мне, что есть. Он заботится и о других, всегда старается помочь. Мне повезло с Криштиану и со всей командой. Они очень хорошие люди», — приводит слова Артура Marca.

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