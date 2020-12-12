Артур: не удивлён, что Месси хочет уйти из «Барселоны»

Полузащитник «Ювентуса» Артур Рамос, ранее выступавший за «Барселону», поделился мнением о желании Лионеля Месси покинуть каталонский клуб.
«Лео для „Барселоны“ — величайший кумир. Он в клубе с раннего детства, посвятил ему карьеру. Не удивлён, что Месси хочет уйти, но поражает отсутствие уважения к нему со стороны „Барселоны“. Выбор остаётся за ним.
Что касается моего ухода из „Барселоны“, шума было больше, чем хотелось бы. Как только я осознал, что хочу уйти, захотел сделать это правильно. „Барселона“ многое мне дала. Клуб открыл мне двери в Европу и осуществил мечту детства. У меня своя версия событий, у руководства клуба — своя. В любом случае, всё кончено. Теперь я играю в другом большом клубе и развиваюсь в этом направлении», — приводит слова Артура Marca.
Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.
- 12 декабря 2020
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