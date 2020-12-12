«Матч с «Армавиром» сыгран в духе спортивной борьбы». «Чайка» отреагировала на решение КДК

В «Чайке» отреагировали на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС присудить клубу техническое поражение в матче 1/32 финала Кубка России сезона-2018/2019 с «Армавиром».



«В пятницу, 11 декабря, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором приняты некоторые решения, затрагивающие наш клуб. В частности, «Чайке» присуждено техническое поражение в матче 1/32 финала Кубка России сезона-2018/2019 с «Армавиром». Клуб считает необходимым дать разъяснения по этому вопросу.



Матч «Чайка» – «Армавир» сыгран в духе спортивной борьбы и, на наш взгляд, не имел статуса «договорного». Ошибки арбитра Матюнина, на которые указывает КДК РФС, не носили ключевого характера и допущены при счёте 2:0 в пользу нашей команды. Эти ошибки рефери предопределили его сниженную оценку по итогам матча.



«Чайка» с огромным сожалением относится к сложившимся обстоятельствам, при которых клуб упоминается совместно с понятием «договорный матч», поэтому максимально заинтересован в объективном и полном расследовании этого дела. Футбольный клуб «Чайка» заявляет, что президенту, тренерскому штабу, персоналу, игрокам и другим работникам клуба неизвестно о действиях, которые якобы доказывают «договорный характер матча».



Клуб убеждён, что итоги КДК РФС, на заседании которого 11.12.2020 со стороны ФК «Чайка» приведён ряд доводов, не принятых во внимание, не должны перечёркивать многолетний добросовестный труд коллектива, благодаря которому частный клуб за несколько лет проделал путь из любительской лиги в ФНЛ», — сообщается на официальном сайте «Чайки».

В РФС объяснили решения по итогам расследования договорного матча «Чайка» — «Армавир»