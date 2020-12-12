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«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью актёра Валентина Гафта

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью актёра Валентина Гафта
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 12 декабря, в возрасте 85 лет скончался советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр народный артист РСФСР Валентин Гафт. «Спартак» выразил соболезнования родным и близким. Гафт был болельщиком красно-белых.

«Два «Спартака» — один в Большом,
Другой в Большом футболе,
Но я бы в театр не пошёл,
Когда «Спартак» на поле.

Ушёл из жизни великий актёр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

В начале августа Гафт был госпитализирован после инсульта. Позже его перевели в реабилитационный центр. Сегодня, 12 декабря, жена актёра подтвердила, что артист скончался.

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