«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью актёра Валентина Гафта

Сегодня, 12 декабря, в возрасте 85 лет скончался советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр народный артист РСФСР Валентин Гафт. «Спартак» выразил соболезнования родным и близким. Гафт был болельщиком красно-белых.

«Два «Спартака» — один в Большом,

Другой в Большом футболе,

Но я бы в театр не пошёл,

Когда «Спартак» на поле.



Ушёл из жизни великий актёр и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

В начале августа Гафт был госпитализирован после инсульта. Позже его перевели в реабилитационный центр. Сегодня, 12 декабря, жена актёра подтвердила, что артист скончался.