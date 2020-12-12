«Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча начнётся в 15:30
Сегодня, 12 декабря, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла». Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Начало встречи — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ассистенты — Даррен Кэнн и Марк Скоулз. Резервный рефери — Роберт Джонс.
«Вулверхэмптон» в 11 матчах набрал 17 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» (15) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 11 встречах набравший 24 очка. В тройку лидеров турнира входят «Ливерпуль» (24) и лондонский «Челси» (22).
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