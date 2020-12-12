Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» показал праздничный коридор, который команда сделала для Виктора Мозеса

«Спартак» показал праздничный коридор, который команда сделала для Виктора Мозеса
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» в своём «твиттере» показал праздничный коридор, который команда сделала для полузащитника красно-белых Виктора Мозеса. Нигерийскому игроку исполнилось 30 лет.

Футболист присоединился к «Спартаку» на правах аренды до конца сезона-2020/2021 с возможностью выкупа. В минувшем сезоне Мозес выступал за «Интер» на правах аренды. Играл также за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В нынешнем сезоне чемпионата России в 7 матчах за «Спартак» забил 1 мяч.

В 17 турах «Спартак» набрал 35 очков и делит с «Зенитом» (35) первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (33) – на 3-м месте. Сегодня, 12 декабря, «Спартаку» предстоит сыграть с «Сочи» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 16:30 мск.

«Тайфун на голове». Джикия красочно описал причёску одноклубника
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020