«Спартак» показал праздничный коридор, который команда сделала для Виктора Мозеса

«Спартак» в своём «твиттере» показал праздничный коридор, который команда сделала для полузащитника красно-белых Виктора Мозеса. Нигерийскому игроку исполнилось 30 лет.

Футболист присоединился к «Спартаку» на правах аренды до конца сезона-2020/2021 с возможностью выкупа. В минувшем сезоне Мозес выступал за «Интер» на правах аренды. Играл также за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. В нынешнем сезоне чемпионата России в 7 матчах за «Спартак» забил 1 мяч.



В 17 турах «Спартак» набрал 35 очков и делит с «Зенитом» (35) первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА (33) – на 3-м месте. Сегодня, 12 декабря, «Спартаку» предстоит сыграть с «Сочи» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 16:30 мск.