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Пиоли: на поле Ибрагимович — животное. Могу вас заверить, что это комплимент

Пиоли: на поле Ибрагимович — животное. Могу вас заверить, что это комплимент
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, какое значение для клуба имеет игра нападающего Златана Ибрагимовича.

«Сейчас команда уверена в своих способностях и очень четко понимает концепцию нашего футбола. Мы все понимаем, насколько нам важен Златан, но у нас есть и другие опции, которые можно использовать, когда его нет рядом.

Помню, как впервые встретил Ибрагимовича в спортзале после тренировки. Никогда не обнимал такого высокого человека. Он действительно умный и забавный, но на поле Ибрагимович — животное. Могу заверить, это комплимент», — цитирует Пиоли football-italia.

Ибрагимович в начале этого года вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год. В нынешнем сезоне в 10 матчах забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи. В ходе карьеры защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

Златан Ибрагимович, скорее всего, пропустит ещё один матч «Милана»
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