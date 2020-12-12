Хорватский журналист: Влашич показал, что слишком хорош для ЦСКА. Он должен уехать

Главный редактор хорватского издания Sportske Novosti Роберт Шола поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Николы Влашича.



«Этой осенью Влашич показал, что он слишком хорош для ЦСКА. Игра и особенно выступление российского клуба буквально зависит от хорвата. Если он не забивает, не делает голевых передач или не «изобретает» что-то эдакое, то голов и очков у команды просто нет.



Влашич не сыграл в Загребе, а сколько еще игр он будет носить майку ЦСКА? Он должен уехать не позднее следующего лета. Игрок нашей сборной убедительно является «первой скрипкой» своего клуба, но «аккомпанирующий оркестр» не на должном уровне», — цитирует Шолу Sportske Novosti.



Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в этом сезоне в 20 матчах забил семь мячей и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего хорвата в € 25 млн.

Широков: лучшие игроки РПЛ — Влашич и Деспотович. А Деспот сейчас не хуже Дзюбы