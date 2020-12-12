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«ПСЖ», «Бавария» и «Арсенал» ведут борьбу за Кристиана Эриксена

«ПСЖ», «Бавария» и «Арсенал» ведут борьбу за Кристиана Эриксена
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен покинет миланский клуб в январе 2021 года, сообщает Tuttosport.

По информации источника, датский футболист не входит в планы главного тренера «Интера» Антонио Конте. Итальянский клуб рассматривает варианты продажи прав на футболиста за € 30 млн, аренды или обмена игрока. Сообщается, что основными претендентами на датчанина являются «Пари Сен-Жермен», лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». «ПСЖ» может обменять Эриксена на Леандро Паредеса, «Бавария» — на Корентина Толиссо, а «Арсенал» — на Гранита Джаку.

Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого на протяжении семи лет он выступал за «Тоттенхэм Хотспур». Ранее стало известно, что Жозе Моуринью не намерен возвращать Кристиана Эриксена в «Тоттенхэм».

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