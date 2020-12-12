«ПСЖ», «Бавария» и «Арсенал» ведут борьбу за Кристиана Эриксена

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен покинет миланский клуб в январе 2021 года, сообщает Tuttosport.
По информации источника, датский футболист не входит в планы главного тренера «Интера» Антонио Конте. Итальянский клуб рассматривает варианты продажи прав на футболиста за € 30 млн, аренды или обмена игрока. Сообщается, что основными претендентами на датчанина являются «Пари Сен-Жермен», лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». «ПСЖ» может обменять Эриксена на Леандро Паредеса, «Бавария» — на Корентина Толиссо, а «Арсенал» — на Гранита Джаку.
Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого на протяжении семи лет он выступал за «Тоттенхэм Хотспур». Ранее стало известно, что Жозе Моуринью не намерен возвращать Кристиана Эриксена в «Тоттенхэм».
- 12 декабря 2020
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