«ПСЖ», «Бавария» и «Арсенал» ведут борьбу за Кристиана Эриксена

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен покинет миланский клуб в январе 2021 года, сообщает Tuttosport.



По информации источника, датский футболист не входит в планы главного тренера «Интера» Антонио Конте. Итальянский клуб рассматривает варианты продажи прав на футболиста за € 30 млн, аренды или обмена игрока. Сообщается, что основными претендентами на датчанина являются «Пари Сен-Жермен», лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». «ПСЖ» может обменять Эриксена на Леандро Паредеса, «Бавария» — на Корентина Толиссо, а «Арсенал» — на Гранита Джаку.



Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого на протяжении семи лет он выступал за «Тоттенхэм Хотспур». Ранее стало известно, что Жозе Моуринью не намерен возвращать Кристиана Эриксена в «Тоттенхэм».