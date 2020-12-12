Похороны обладателя «Золотого мяча» Паоло Росси прошли в Виченце

Похороны бывшего итальянского нападающего чемпиона мира, обладателя «Золотого мяча» 1982 года Паоло Росси прошли в Виченце, сообщает Football Italia. Росси скончался 10 декабря на 65-м году жизни от рака лёгких.
На церемонию прощания пришли тысячи итальянцев. Сначала гроб с телом Росси находился на стадионе «Ромео Менти» в Виченце, после чего был доставлен собор Дуомо ди Виченца.
В 1982 году в составе сборной Италии Росси завоевал титул чемпиона мира и стал лучшим бомбардиром турнира. На групповой стадии он оформил хет-трик в матче с Бразилией (3:2), а в финальной встрече забил гол в ворота ФРГ (3:1). В 1982 году Росси получил «Золотой мяч» и был признан лучшим игроком чемпионата мира. Итальянский футболист входит в список величайших игроков XX века по версии World Soccer.
За сборную Италии Росси провёл 48 матчей и забил 20 мячей. Выступал за «Ювентус», «Комо», «Виченцу», «Перуджу», «Милан» и «Верону». В составе «Ювентуса» — дважды чемпион Италии, обладатель Кубка кубков и Кубка европейских чемпионов.
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