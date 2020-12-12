Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота пропустит матч с «Фулхэмом» из-за травмы колена
Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота пропустит матч с «Фулхэмом» из-за травмы колена, сообщает журналист The Times Пол Джойс в своём «твиттере».
Диогу Жота стал игроком «Ливерпуля» в минувшее трансферное окно, перейдя из «Вулверхэмптона» за € 44,7 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года. В сезоне-2020/2021 нападающий провёл 17 матчей и забил девять мячей. Стоимость 24-летнего португальского форварда оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 40 млн.
В 11 турах английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Фулхэм» (7) – на 17-м месте.
Встреча 12-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Ливерпуль» запланирована на воскресенье, 13 декабря. Начало — в 19:30 мск.
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