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«Сочи» — «Спартак»: Кокорин не попал в заявку гостей на матч 18-го тура РПЛ

«Сочи» — «Спартак»: Кокорин не попал в заявку гостей на матч 18-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны составы «Сочи» и «Спартака» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сочи» — «Спартак».

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Маммана, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоаозиньо, Дуганджич.

Запасные: Н. Заболотный, Заика, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Набиуллин, Пруцев, Боковой, Немченко, А. Заболотный.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Мозес, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Литвинов, Игнатов, Маркитесов, Умяров, Оганесян, Урунов.

Московский «Спартак» набрал 35 очков в 17 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (27) — на 7-м месте. Лидером соревнований является набравший 17 встречах 35 очков санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров входит ЦСКА (33).

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