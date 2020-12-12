«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 12 декабря, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Ассистенты — Эдриан Холмс и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.
«Ньюкасл Юнайтед» набрал 14 очков в 10 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич Альбион» (6) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 11 встречах набравший 24 очка. В тройку лидеров турнира входят «Ливерпуль» (24) и лондонский «Челси» (22).
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