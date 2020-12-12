Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион»: онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 12 декабря, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Ассистенты — Эдриан Холмс и Джеймс Мейнворинг. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.

«Ньюкасл Юнайтед» набрал 14 очков в 10 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич Альбион» (6) — на 19-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 11 встречах набравший 24 очка. В тройку лидеров турнира входят «Ливерпуль» (24) и лондонский «Челси» (22).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020