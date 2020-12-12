«Уфа» обратится в ЭСК из-за судейства в матче с «Ротором»
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал эпизод, который произошёл в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Уфа» (1:0). На 69-й минуте матча мяч попал в руку нападающему хозяев Беке Микелтадзе в штрафной площади. После просмотра VAR судья Василий Казарцев принял решение не назначать пенальти в ворота «Ротора».
«Уфа» обратится в ЭСК из-за судейства в матче с «Ротором», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Ротор» набрал 11 очков и остался на 16-м месте в турнирной таблице. «Уфа» (13) – на 14-м. Волгоградский клуб одержал первую домашнюю победу в сезоне-2020/2021. Лидером соревнований является набравший 17 встречах 35 очков «Зенит».
Федотов: Казарцев должен был назначать пенальти в ворота «Ротора» и удалять Микелтадзе
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