Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рашид Рахимов прокомментировал судейство в матче «Ротор» — «Уфа»

Рашид Рахимов прокомментировал судейство в матче «Ротор» — «Уфа»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (0:1).

«Эмоций много. В таких матчах всё решает один эпизод. К сожалению, он произошёл не в нашу пользу. Мы посмотрели ещё раз момент с пенальти. Рука в естественном положении? Что значит — в естественном? Мяч летит в ворота, рука чуть отставлена. Игрок понимал и начал закидывать руку за спину. Такой момент и решает. После этого появилась красная карточка. Обидно, что такое произошло. Но что делать? Таков футбол. Во втором тайме мы потеряли контроль над структурой игры, которая была в первом тайме, появилось большое количество брака», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Ротор» набрал 11 очков и остался на 16-м месте в турнирной таблице. «Уфа» (13) – на 14-м месте. Волгоградский клуб одержал первую домашнюю победу в сезоне-2020/2021. Лидером соревнований является набравший 17 встречах 35 очков «Зенит».

«Уфа» обратится в ЭСК из-за судейства в матче с «Ротором»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020