Рашид Рахимов прокомментировал судейство в матче «Ротор» — «Уфа»

Главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (0:1).

«Эмоций много. В таких матчах всё решает один эпизод. К сожалению, он произошёл не в нашу пользу. Мы посмотрели ещё раз момент с пенальти. Рука в естественном положении? Что значит — в естественном? Мяч летит в ворота, рука чуть отставлена. Игрок понимал и начал закидывать руку за спину. Такой момент и решает. После этого появилась красная карточка. Обидно, что такое произошло. Но что делать? Таков футбол. Во втором тайме мы потеряли контроль над структурой игры, которая была в первом тайме, появилось большое количество брака», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Ротор» набрал 11 очков и остался на 16-м месте в турнирной таблице. «Уфа» (13) – на 14-м месте. Волгоградский клуб одержал первую домашнюю победу в сезоне-2020/2021. Лидером соревнований является набравший 17 встречах 35 очков «Зенит».