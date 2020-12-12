Мурзагулов: Казарцев решил, что у «Ротора» может быть два вратаря в воротах

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (0:1).



«Игра была равной, тяжелое поле, вязкая борьба. Но Казарцев решил, что у «Ротора» может быть два вратаря в воротах. Думаю, судейские органы должны рассмотреть эту ситуацию», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, на 69-й минуте мяч попал в руку нападающему хозяев Беке Микелтадзе в штрафной площади. После просмотра VAR судья Василий Казарцев принял решение не назначать пенальти в ворота «Ротора».



«Ротор» набрал 11 очков и остался на 16-м месте в турнирной таблице. «Уфа» (13) – на 14-м. Волгоградский клуб одержал первую домашнюю победу в сезоне-2020/2021. Лидером соревнований является набравший 17 встречах 35 очков «Зенит».