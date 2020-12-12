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«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
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В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» произошла замена арбитра

В матче 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо» произошла замена арбитра
Футбол / РПЛ 0

В матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – «Динамо» произошла замена арбитра, сообщает пресс-служба РПЛ. Вместо Алексея Амелина работать на встрече в качестве VAR будет Павел Кукуян. Замена произошла из-за сомнительного результата при тестировании на коронавирус.

Сегодня, 12 декабря, состоится матч «Зенит» — «Динамо». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. Обслужит матч бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 35 очков в 17 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» (30) — на 4-м месте. В тройку лидеров турнира входят московские клубы «Спартак» (35) и ЦСКА (33).

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