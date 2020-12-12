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«Астон Вилла» в меньшинстве вырвала победу в гостевом матче с «Вулверхэмптоном»

«Астон Вилла» в меньшинстве вырвала победу в гостевом матче с «Вулверхэмптоном»
Футбол / Англия 0

Завершился стартовый матч субботней программы 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне встречались «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Астон Вилла». Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

На 85-й минуте главный судья матча Майк Дин за вторую жёлтую карточку удалил бразильского полузащитника гостей Дугласа Луиса.

Единственный гол был забит на 92-й минуте матча — полузащитника гостей Джона Макгинна в своей штрафной площади сбил защитник «волков» Нелсон Семеду и судья без раздумий показал на точку. К мячу подошёл Анвар Эль-Гази и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

На 95-й минуте судья уравнял составы команд, показав второю жёлтую карточку Жоау Моутинью.

Подопечные Дина Смита набрали 18 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (17) — на 11-м месте.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
12 декабря 2020, суббота. 15:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Эль-Гази – 90+4' (пен)
Удаления: Моутинью – 90+5' / Луис – 85'
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