«Астон Вилла» в меньшинстве вырвала победу в гостевом матче с «Вулверхэмптоном»

Завершился стартовый матч субботней программы 12-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне встречались «Вулверхэмптон Уондерерс» и «Астон Вилла». Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.
На 85-й минуте главный судья матча Майк Дин за вторую жёлтую карточку удалил бразильского полузащитника гостей Дугласа Луиса.
Единственный гол был забит на 92-й минуте матча — полузащитника гостей Джона Макгинна в своей штрафной площади сбил защитник «волков» Нелсон Семеду и судья без раздумий показал на точку. К мячу подошёл Анвар Эль-Гази и уверенно реализовал одиннадцатиметровый.
На 95-й минуте судья уравнял составы команд, показав второю жёлтую карточку Жоау Моутинью.
Подопечные Дина Смита набрали 18 очков и поднялись на 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (17) — на 11-м месте.
- 12 декабря 2020
-
17:41
-
17:39
-
17:39
-
17:28
-
17:17
-
17:10
-
16:58
-
16:34
-
16:20
-
16:17
-
16:08
-
16:00
-
15:58
-
15:52
-
15:48
-
15:42
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
14:51
-
14:38
-
14:34
-
14:13
-
14:03
-
13:59
-
13:49
-
13:34
-
13:25
-
12:57
-
12:41
-
12:30
-
12:23
-
12:00
-
11:50
-
11:35