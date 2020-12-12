Александр Кокорин вернёт «Спартаку» часть зарплаты, если забьёт менее 10 голов за сезон

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин будет вынужден вернуть клубу часть зарплаты, если забьёт менее 10 голов за сезон-2020/2021, сообщает «Спорт-экспресс».

По информации источника, соглашение форварда с красно-белыми содержит приложение, в котором прописано условие возврата части зарплаты в пользу клуба, если футболист не сумеет забить 10 и более мячей в сезоне. «Чемпионат» обратился в «Спартак», но пресс-служба отказалась от комментариев. В нынешнем сезоне Кокорин вышел на поле 10 раз и забил 2 мяча.

На прошлой неделе стало известно, что Кокорин получил микроповреждение четырёхглавой мышцы в матче 16-го тура чемпионата России с «Ротором» (2:0). Из-за травмы форвард пропустил встречу 17-го тура с «Тамбовом» (5:1), а также не смог принять участие в матче с бывшим клубом, «Сочи», который идёт в эти минуты.



В 19-м туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 16 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – в 20:00 мск.