«Зенит» — «Динамо»: Дзюба, Вендел и Дриусси — в стартовом составе хозяев

Сегодня, 12 декабря, состоится матч «Зенит» — «Динамо». Встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Динамо». Опубликованы составы команд.
«Зенит»: Лунёв, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Оздоев, Сутормин, Барриос, Вендел, Дзюба, Дриусси, Малком.
Запасные: Васютин, Одоевский, Чистяков, Круговой, Прохин, Жирков, Ерохин, Кузяев, Мостовой, Мусаев, Азмун, Крапухин.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Нойштедтер, Варела, Фомин, Грулёв, Лесовой, Шиманьски, Моро.
Запасные: Лещук, Плиев, Слепов, Рауш, Каборе, Терехов, Карапузов, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин, Н'Жье.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Арам Петросян (Бронницы) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).
- 12 декабря 2020
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