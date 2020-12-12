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Генеральный директор лондонского «Арсенала» выразил поддержку Микелю Артете

Генеральный директор лондонского «Арсенала» выразил поддержку Микелю Артете
Футбол / Англия 0

Генеральный директор лондонского «Арсенала» Винай Венкатешам выразил поддержку главному тренеру «канониров» Микелю Артете.

«С приходом Микеля Артеты в нашей команде появилось кое-что новое. Он человек с исключительным опытом в английской Премьер-лиге, который получил, будучи игроком в «Арсенале», «Эвертоне», а также работая в тренерском штабе «Манчестер Сити».

Артета любит «Арсенал» и понимает, что значит играть за него — в своё время он был капитаном команды. Он настоящий командный игрок.

Его связка с техническим директором очень сильна. Артета по-настоящему стремится к успеху, но делает это с уважением к нашей истории и традициям. На мой взгляд, Микель – очень сильная личность», – цитирует одного из руководителей «пушкарей» Goal.com.

Лондонский «Арсенал», набрав 13 очков в 11 матчах, занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

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