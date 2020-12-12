Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Беленов — о судействе Казарцева: усилия игроков можно смыть в унитаз одним решением?

Беленов — о судействе Казарцева: усилия игроков можно смыть в унитаз одним решением?
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Уфы» Александр Беленов раскритиковал судейство Василия Казарцева в матче 18-го тура РПЛ с «Ротором» (0:1).

«Вроде бы вратарь в зелёной майке. Зачем смотреть VAR, если ты даже не видишь там очевидного?! Парень играет рукой. Это пенальти и вторая желтая карточка при счете 0:0. Мне очень стыдно, что в нашем футболе происходит такое. Усилия футболистов и персонала, спонсоров и болельщиков можно смыть в унитаз одним решением?» — написал Беленов в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

На 69-й минуте матча мяч попал в руку нападающему волгоградской команды Беке Микелтадзе в штрафной площади. После просмотра VAR судья Василий Казарцев принял решение не назначать пенальти в ворота «Ротора».

РФС: грубейшие ошибки со стороны Казарцева продолжаются. Будем делать выводы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020