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«Валенсия» и «Атлетик» сыграли вничью, Денис Черышев провёл на поле 30 минут

«Валенсия» и «Атлетик» сыграли вничью, Денис Черышев провёл на поле 30 минут
Футбол / Испания 0

«Валенсия» принимала «Атлетик» в матче 13-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась вничью — 2:2.

Счёт был открыт на 26-й минуте. Одиннадцатиметровый удар реализовал хавбек «летучих мышей» Карлос Солер. На 55-й минуте гостям удалось сравнять счёт усилиями нападающего Асьера Вильялибре. На 79-й минуте полузащитник Рауль Гарсия, реализовав пенальти, вывел «Атлетик» вперёд. Однако «Валенсия» смогла установить паритет на на 83-й минуте, гол забил форвард Ману Вальехо. Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 60-й минуте, заменив Юнуса Мусу.

«Валенсия» набрала 14 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Атлетик» (14) — на 11-м месте.

Испания - Примера. 13-й тур
12 декабря 2020, суббота. 16:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Солер – 26' (пен)   1:1 Вильялибре – 55'   1:2 Гарсия – 79' (пен)   2:2 Вальехо – 83'
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