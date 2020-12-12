«Валенсия» и «Атлетик» сыграли вничью, Денис Черышев провёл на поле 30 минут

«Валенсия» принимала «Атлетик» в матче 13-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась вничью — 2:2.

Счёт был открыт на 26-й минуте. Одиннадцатиметровый удар реализовал хавбек «летучих мышей» Карлос Солер. На 55-й минуте гостям удалось сравнять счёт усилиями нападающего Асьера Вильялибре. На 79-й минуте полузащитник Рауль Гарсия, реализовав пенальти, вывел «Атлетик» вперёд. Однако «Валенсия» смогла установить паритет на на 83-й минуте, гол забил форвард Ману Вальехо. Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле на 60-й минуте, заменив Юнуса Мусу.

«Валенсия» набрала 14 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Атлетик» (14) — на 11-м месте.