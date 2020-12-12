Месут Озил может перейти в клуб Дэвида Бэкхема

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил готов покинуть команду в зимнее трансферное окно.



Как сообщает ESPN, 32-летний немец рассматривает возможность продолжения карьеры в MLS. К нему уже несколько месяцев проявляют интерес «Ди Си Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Среди заинтересованных клубов и «Интер Майами» — недавно созданный клуб, принадлежащий группе инвесторов, возглавляемой Дэвидом Бекхэмом.



По сообщениям источника, «Арсенал», не включивший Месута Озила в заявку на сезон, не будет препятствовать уходу игрока. Срок контракта футболиста истекает 30 июня 2021 года, и уже с января он может беспрепятственно вести переговоры с другими клубами.



Лондонский «Арсенал», набрав 13 очков в 11 матчах, занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

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