Месут Озил может перейти в клуб Дэвида Бэкхема

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил готов покинуть команду в зимнее трансферное окно.
Как сообщает ESPN, 32-летний немец рассматривает возможность продолжения карьеры в MLS. К нему уже несколько месяцев проявляют интерес «Ди Си Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Среди заинтересованных клубов и «Интер Майами» — недавно созданный клуб, принадлежащий группе инвесторов, возглавляемой Дэвидом Бекхэмом.
По сообщениям источника, «Арсенал», не включивший Месута Озила в заявку на сезон, не будет препятствовать уходу игрока. Срок контракта футболиста истекает 30 июня 2021 года, и уже с января он может беспрепятственно вести переговоры с другими клубами.
Лондонский «Арсенал», набрав 13 очков в 11 матчах, занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.
- 12 декабря 2020
-
19:14
-
19:05
-
19:04
-
18:57
-
18:57
-
18:49
-
18:46
-
18:45
-
18:43
-
18:30
-
18:24
-
18:18
-
18:10
-
18:02
-
17:55
-
17:54
-
17:53
-
17:44
-
17:41
-
17:39
-
17:39
-
17:28
-
17:17
-
17:10
-
16:58
-
16:34
-
16:20
-
16:17
-
16:08
-
16:00
-
15:58
-
15:52
-
15:48
-
15:42
-
15:27