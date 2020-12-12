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Городов: на самом деле Кайо – очень сильный защитник

Городов: на самом деле Кайо – очень сильный защитник
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Краснодара» Евгений Городов поделился мнением о защитнике краснодарской команды Кайо.

«Критика, безусловно, присутствует. У каждого бывают такие периоды. Но, между прочим, последнее время Кайо стал довольно надёжно играть, меньше в обыгрыш идти. А пенальти, неудачные рикошеты – это стечение обстоятельств, невезение. Ему нужно просто пережить этот момент, немного передохнуть, всё переосмыслить в отпуске. Кайо чувствует, что ему доверяют и партнёры, и тренеры, и руководство. Убеждён, во второй части чемпионата он ещё прибавит. На самом деле Кайо – очень сильный защитник», — сказал Городов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал игру защитника Кайо в матче с «Зенитом» (1:3), заявив, что бразилец будет прибавлять.

Мусаев: уверен, Кайо будет только прибавлять
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